رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

يبيع فريسكا بشواطئ الإسكندرية.. قصة هاشتاج «أنت جدع يا ابراهيم»

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:03 م
ابراهيم
ابراهيم
ريم محمود
طباعة
"أنت جدع يا إبراهيم"، هاشتاج تصدر فيس بوك عقب تداول فيديو لشخص يدعي إبراهيم عبد الناصر، وتضمن الفيديو كلام للشاب الذي يعمل بائع فريسكا بأحد شواطئ الإسكندرية.

يقول "إبراهيم" في الفيديو المتداول إنه حصل في الثانوية العامة علي مجموع ٩٩٪؜، مضيفا أنه يعمل بائع فريسكا مع والده وأخيه علي شواطئ الإسكندرية.

وأضاف في الفيديو المتداول أنه سيلتحق بكلية الطب، مشيرا إلي أنه استطاع أن يفرح والده بمجموعه الكبير في الثانوية العامة ويلتحق بكلية الطب.

وطلب عدد من رواد السوشيال ميديا تكريم "ابراهيم" بعد تدشين الهاشتاج، أعتبروه من النماذج الناجحة في المجتمع والشباب المتحمس الذي يسعي من أجل أكل العيش، إضافة إلي تفوقه ووقوفه بجانب أسرته.

وكتب سكان الإسكندرية علي الصفحة الرسمية لهم: "ابراهيم شرف لنا جميعا ونشكره علي تحمله وصبره وشجاعته، بينما علق آخرون:" تسلم البطن اللى جابتك".  اضغط

موضوعات متعلقة

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

السيسي يستنكر «أتربة» على لوحات قطاع البترول: «ده انعكاس دولة.. ميصحش»

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

الصور

image description

ألبوم.. حفل نسمة عبدالعزيز في الأوبرا

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

الأكثر قراءة

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

السيسى يثمن وعى المصريين بأزمتى سد النهضة وليبيا: وهذا طلبى من الشباب

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

حكايات يوسف شاهين مع طولة اللسان: «تعود أن يشتم ولا يُشتم»

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

نجم الساعة

صلاح الشرنوبى: أغانى المهرجانات «انتكاسة» حدثت بسبب «25 يناير» (حوار)

منوعات

احذر.. كورونا قد يدخل بيتك «بطريقة لا تخطر على بال»

لقاحات الجهاز التنفسي تقلل من الوفيات الناجمة عن قصور القلب

علماء: النوم أثناء النهار يؤدى للموت

موعد أذان المغرب اليوم السبت 29-8-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «1»
المزيد

الثقافة

لماذا رسم ناجي العلي «المسيح» كثيرًا في أعماله الكاريكاتيرية؟

محمد العون يصل لنهاية «ممر الشاى الهندى»

انتصار عبد الفتاح: مصير مهرجان «سماع» لم يتحدد بعد

18 عامًا من العزلة.. كيف صبغ الحزن إبداعات شيخ القصيدة العمانية؟