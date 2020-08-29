يبيع فريسكا بشواطئ الإسكندرية.. قصة هاشتاج «أنت جدع يا ابراهيم»

"أنت جدع يا إبراهيم"، هاشتاج تصدر فيس بوك عقب تداول فيديو لشخص يدعي إبراهيم عبد الناصر، وتضمن الفيديو كلام للشاب الذي يعمل بائع فريسكا بأحد شواطئ الإسكندرية.يقول "إبراهيم" في الفيديو المتداول إنه حصل في الثانوية العامة علي مجموع ٩٩٪؜، مضيفا أنه يعمل بائع فريسكا مع والده وأخيه علي شواطئ الإسكندرية.وأضاف في الفيديو المتداول أنه سيلتحق بكلية الطب، مشيرا إلي أنه استطاع أن يفرح والده بمجموعه الكبير في الثانوية العامة ويلتحق بكلية الطب.وطلب عدد من رواد السوشيال ميديا تكريم "ابراهيم" بعد تدشين الهاشتاج، أعتبروه من النماذج الناجحة في المجتمع والشباب المتحمس الذي يسعي من أجل أكل العيش، إضافة إلي تفوقه ووقوفه بجانب أسرته.وكتب سكان الإسكندرية علي الصفحة الرسمية لهم: "ابراهيم شرف لنا جميعا ونشكره علي تحمله وصبره وشجاعته، بينما علق آخرون:" تسلم البطن اللى جابتك".