بدء التشغيل التجريبي لمنظومة تلقي بلاغات القمامة بالمنوفية

أعلنت محافظة المنوفية عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة تلقي بلاغات القمامة بنطاق المحافظة تحت شعار "احمي نفسك.. وحافظ على بلدك".يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لتحقيق التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين والاستجابة السريعة لكافة شكاوى تجمعات القمامة بنطاق المراكز والمدن والأحياء.ويتم تلقي البلاغات الخاصة بتجمعات القمامة من خلال موقع إلكتروني تم تدشينه للإبلاغ عن تراكمات القمامة عن طريق تسجيل بلاغ المواطن ورقم تليفونه ونوعية البلاغ (مخلفات بناء – مقالب وسيطة – تجمع قمامة – مقلب) وموقع البلاغ والعنوان التفصيلي مرفق بصور الشكوى، وبعد الاستجابة للشكوى ورفع التراكمات ترفع صور بعد إزالة أسباب الشكوى.هذا ويتابع الموقع فريق عمل متكامل يعمل على مدار الساعة لتلقى البلاغات وسرعة الاستجابة الفورية لحلها، بالتنسيق مع كافة الجهات المسئولة والمعنية بهذا الشأن حفاظًا على الشكل الحضارى والجمالى بكافة ربوع المحافظة.الجدير بالذكر أن محافظ المنوفيةً قد سبق ووضع خطة طموحة ومتكاملة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة والتعامل مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونواتج الهدم وإعادة تجميلها ومنع التلوث البيئى باعتبارها من أهم أولويات المواطن وحق من حقوقه الأساسية والعمل على إعادة الرونق الحضارى للمحافظة.