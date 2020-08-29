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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الأردنى Tattoowon يُغنى لـ بيروت فى أحدث كليباته (صور)

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:14 م
Tattoowon
Tattoowon
حسين الجندي
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انتهى مطرب الراب الأردني تاتو توان Tattoowon من تصوير كليب جديد يحمل عنوان "جروح بيروت"، من إخراج محمد رفاعي، ومقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية 30 أغسطس الجاري.

ومن جهته أعرب تاتو توان عن سعادته بالمشاركة في العمل مع عدد من نجوم لبنان من أجل الغناء للإنسانية ولأهل بيروت، مؤكدًا أن ما حدث في المرفأ جريمة بشعة لا بد من محاسبة من تسبب فيها.

مؤكدًا أن الكليب ستعود أرباحه إلى حملة Global Aid For Lebanon التي أطلقها وسيم صليبي وريما فقيه لمساعدة ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بمشاركة مجموعة من نجوم العالم الذين أسهموا في الحملة من خلال التبرّعات من بينهم The Weeknd وFrench Montana ومساري وDJ Snake وBelly وAli Gatie، ونانسي عجرم وإليسّا ومايا دياب وراغب علامة وغيرهم الذين نشروا تفاصيل الحملة عبر صفحاتهم رافعين الصوت، وقد تخطّى مبلغ التبرّعات الـ1.2 مليون دولار أميركيّ ولا يزال باب التبرّعات مفتوحًا.

يذكر أن تاتو توان طرح، فى أكتوبر الماضي، ألبوما غنائيا بعنوان The Plan Dj FatSam Ft TattooTwon، تضمن 24 أغنية راب، بمشاركة نجوم الغناء Mr kordy، sfnx، wegz، vliweezy، pharohgamo.

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