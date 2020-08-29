خبير: تطوير مصانع الأدوية الحكومية يسهم فى منع السوق السوداء

قال الدكتور خالد العتر الخبير الاقتصادي، إن عمليات تطوير شركات الأدوية الحكومية التي تجريها الدولة ستعمل على زيادة حجم الإنتاج بالأسواق المحلية وزيادة المنتجات التي تحتاجها الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى منع السوق السوداء في الأدوية الناقصة، حيث ستوفرها الشركات الحكومية التابعة للقابضة للأدوية.وأضاف في تصريح لـ«الدستور» أنه لا بد من الاهتمام بالبحث العلمي وزيادة التطورات والدراسات العلمية للانتفاع بذلك في إنتاج مستحضرات دوائية جديدة ولتعظيم القيمة المضافة لهذه الصناعات المهمة، والعمل على التوسع في خطوط الإنتاج الداخلية بالمصانع، فضلًا عن ضرورة جذب الاستثمارات من أجل زيادة هذه المصانع في مختلف المناطق.وأكد «العتر» ضرورة مشاركة الشركات الخاصة في تطوير الشركات الحكومية المنتجة للأدوية والعمل على زيادة خطوط إنتاجها وإضافة منتجات جديدة والانتفاع بالخبرة التي يتمتع بها القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة أن الدولة تعتزم تطوير صناعة الأدوية لدعم الأسواق المحلية وزيادة التصدير والتوسع في الدول الإفريقية.