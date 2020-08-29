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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير: تطوير مصانع الأدوية الحكومية يسهم فى منع السوق السوداء

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:55 م
مصنع ادوية
مصنع ادوية
أسامة الشندويلي
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قال الدكتور خالد العتر الخبير الاقتصادي، إن عمليات تطوير شركات الأدوية الحكومية التي تجريها الدولة ستعمل على زيادة حجم الإنتاج بالأسواق المحلية وزيادة المنتجات التي تحتاجها الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى منع السوق السوداء في الأدوية الناقصة، حيث ستوفرها الشركات الحكومية التابعة للقابضة للأدوية.

وأضاف في تصريح لـ«الدستور» أنه لا بد من الاهتمام بالبحث العلمي وزيادة التطورات والدراسات العلمية للانتفاع بذلك في إنتاج مستحضرات دوائية جديدة ولتعظيم القيمة المضافة لهذه الصناعات المهمة، والعمل على التوسع في خطوط الإنتاج الداخلية بالمصانع، فضلًا عن ضرورة جذب الاستثمارات من أجل زيادة هذه المصانع في مختلف المناطق.

وأكد «العتر» ضرورة مشاركة الشركات الخاصة في تطوير الشركات الحكومية المنتجة للأدوية والعمل على زيادة خطوط إنتاجها وإضافة منتجات جديدة والانتفاع بالخبرة التي يتمتع بها القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة أن الدولة تعتزم تطوير صناعة الأدوية لدعم الأسواق المحلية وزيادة التصدير والتوسع في الدول الإفريقية.

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