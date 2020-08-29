الغضبان يكرم أوائل الثانوية العامة في بورسعيد

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أوائل الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد، خلال احتفالية أقيمت بديوان عام محافظة بورسعيد، وبمشاركة أولياء أمور أوائل الثانوية العامة، ودكتور نبوي باهي مدير مديرية التربية والتعليم، ومديري الإدارات والمدارس الثانوية ببورسعيد.وفي بداية الاحتفالية، هنأ المحافظ الطلاب الأوائل بالثانوية العامة، وأيضا قدم التهنئة لأولياء الأمور قائلا "إننا فخورين بهذه النماذج المشرفة التى تغلبت على كافة الصعوبات التى يواجهها العالم لأول مرة، واستطاعوا أن يحققوا أعلى مراتب النجاح" متمنيا لهم دوام التفوق فى حياتهم العملية والعلمية القادمة.وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة المصرية لا تنجح إلا بالتعاون الكامل بين الحكومة والمواطن، لافتا "أننا نجنى اليوم ثمرة هذا التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين"، مشددا على ضرورة التخلي عن الدروس الخصوصية والتي تمثل إهدار للوقت والمجهود والاعتماد على الجهود والتحصيل الذاتي خاصة فى عصر التكنولوجيا الحالي والذي أتاح تقديم المعلومات من خلال العديد من الطرق، وهذا يساهم في بناء كيان المواطن المصري.وتوجه محافظ بورسعيد بالشكر لمؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، وذلك لتعاونها مع المحافظة من خلال تدشين منصة "عندى سؤال" والتي أتاحت تقديم جميع محتويات المواد العلمية للطلاب من خلال المعلمين المختصين، بشكل ميسر للطلاب عبر الإنترنت، مما ساهم فى إثراء العملية التعليمية وسهولة الحصول على المعلومات والمراجعة ليلة الامتحان للطلاب خاصة خلال هذه الظروف التى تواجهها الدولة لأول مرة من الفيروس المستجد، موضحا أن المنصة التعليمية بمؤسسة مشكاة نور سيتم تزويدها بجميع المواد العلمية للمراحل الدراسية المختلفة والتعليم الفنى وتعليم الحرف والمهن المختلفة.وأشادت دكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة جمعية مشكاة نور الثقافية والخيرية، بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد في العديد من المجالات، وبصفة خاصة فى مجال الارتقاء بالعملية التعليمية ومواجهة الدروس الخصوصية، موجهة الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المستمر لمبادرات المؤسسة ودفعها نحو مزيد من الأنشطة التى تهدف لخدمة المواطنين.كما شهد الاحتفال، تكريم عدد من المعلمين نظرا لمشاركتهم المجتمعية في تقديم الدروس التعليمية لطلاب الثانوي العام من خلال مؤسسة مشكاة نور الخيرية، ولتشجيع التعاون والمبادرات التى تهدف لخدمة الطلاب والارتقاء بمستوياتهم التعليمية، ومما يدعم جهود المحافظة فى مواجهة الدروس الخصوصية، وكانت نسبة النجاح للثانوية العامة هذا العام بنسبة ٩٠٪، حيث تقدم للامتحانات 5114 طالبا وطالبة.