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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق حملة «ابدأ مستقبلك» بنادى ريادة أعمال جامعة مطروح.. الإثنين

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:45 م
الدكتور مصطفى النجار
الدكتور مصطفى النجار
ياسمين شعيب
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تنطلق حملة "ابدأ مستقبلك" الإثنين المقبل، بنادي ريادة الأعمال "TICO" بجامعة مطروح تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة.

وتهدف الحملة لدعم دور ريادة الأعمال في إطار الخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها، من خلال بناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم، والعمل على إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التي تساهم في تحفيز الطلاب على القيام بمشروعات ريادة الأعمال في المستقبل، ورفع قدرات الطلاب التنافسية، لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي.

وتُعد إنشاء حاضنات الأعمال أحد أهداف الحملة، حيث تسهم تلك الحاضنات في مساندة رواد الأعمال، من خلال تقديم كل سبل الدعم لتطوير الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع.

يذكر أن حملة "ابدأ مستقبلك" تتبع مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التجارة والصناعة، وزارة التربية والتعليم، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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