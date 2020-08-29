منى زكى وأحمد السقا من كواليس «العنكبوت» (صورة)

يواصل الفنان أحمد السقا تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت" على قدم وساق للانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، حيث لم يتبقى له سوى أسبوع ليدخل بعدها الفيلم مرحلة المونتاج.وظهرت الفنانة منى زكي في صورة داخل كواليس العمل رفقة السقا أثناء تصوير أحد المشاهد الأكشن، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن، ولم يتحدد موعد عرض له حتى الآن.فيلم "العنكبوت" يشارك في بطولته بجانب النجم أحمد السقا كل من الفنانة منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، ريم مصطفى، محمود غريب، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.