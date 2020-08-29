بأعداد محدودة.. كنيسة العذراء فى بوسطن تنظم القداس الإلهى

حضر القداس عدد محدود من أقباط الكنيسة مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أهمها الالتزام بارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين.وكان القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلن أنه في إطار الفتح التدريجي للكنائس فإنه تقرر عودة إقامة صلوات القداسات يوم الجمعة، من كل أسبوع بالنظام نفسه المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد.وقال حليم- في بيان- إن عودة قداسات الجمعة تبدأ يوم 11 سبتمبر المقبل مع ضرورة الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، موضحًا أنه سوف يسمح بفتح دور الحضانات التابعة للكنائس بنسبة 50% مع تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.