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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سنة حبس لحدث متهم بالاتجار في الحشيش بالجيزة

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:25 م
حبس متهم
حبس متهم
محمد عيسي
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قضت محكمة مستأنف الطفل بالجيزة، بتأييد الحبس سنة في حق حدث؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمحافظة الجيزة.

كانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم «إبراهيم. ح» بالحبس سنة مع النفاذ والمصاريف.

وجاء في أمر الإحالة فى القضية رقم 12698 لسنة 2020، تلقي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجيزة معلومات تفيد بقيام «إبراهيم. ح»، حدث، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بالجيزة.

وأضافت التحقيقات، إلى أنه بتفتيش المتهم عثر على قطع من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه.

وبمناقشته أقر أن السلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض علي النيابة العامة التي أحالت أوراق القضية للمحاكمة عقب انتهاء التحقيقات.

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