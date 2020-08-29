نيللي كريم تدخل عالم الأكشن في رمضان المقبل

تواصل الفنانة نيللي كريم تحضيرات مسلسلها الدرامي الجديد، الذي تعاقدت عليه مؤخرًا، لتخوض به السباق الرمضاني المقبل، ويكتبه لها المؤلف مدحت العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب بالاشتراك مع شركة سينرجي.وعلم "الدستور" من مصدر أن مسلسل نيللي كريم ستدور أحداثه في إطار الأكشن لأول مرة، مشيرًا إلى أن هناك عدة جلسات عمل لترشيح باقي الأبطال والاستقرار على مخرج المسلسل، موضحًا أن هناك مفاوضات مع المخرج هاني خليفة ليتولى إخراج العمل ولكنه لم يتعاقد بشكل رسمي حتى الآن، ومن المقرر أن يفصح فريق العمل عن كل التفاصيل وموعد تصوير أول المشاهد خلال الأيام المقبلة.يذكر أن نيللي كريم شاركت آسر ياسين بطولة مسلسل "بـ100 وش"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وهو من تأليف أحمد وائل وعمر الدالي، وإخراج كاملة أبوذكرى.