ياسر جلال يبحث عن سيناريو فيلم أكشن

يبحث الفنان ياسر جلال عن سيناريو سينمائي للعودة إلى السينما بعد فترة غياب طويلة، لتركيزه في تقديم الأعمال الدرامية على شاشة التليفزيون.وقال مصدر مقرب من الفنان ياسر جلال - في تصريحات لـ"الدستور" - إنه يفاضل حاليًا بين عدد من السيناريوهات السينمائية لاختيار إحداها للبدء في تصويره قريبًا، مؤكدًا أن ياسر يميل لتقديم فيلم ينتمي إلى أعمال الأكشن ولكنه لم يستقر على سيناريو بعينه حتى الآن.على جانب آخر، لم يحسم ياسر جلال أمر مشاركته في موسم رمضان المقبل من عدمه من خلال مسلسل "خالد بن الوليد" أم سيعتذر عنه بشكل نهائي.وكان ياسر جلال قد قضى الفترة الماضية بالكامل في التدريب على القتال بالسيف وكذلك التدرب على الفروسية.مسلسل "خالد بن الوليد" يحكي السيرة الذاتية للصحابي الجليل خالد بن الوليد، ويشارك في بطولته ياسر جلال، يوسف شعبان، محسن محيي الدين، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، بسنت شوقي، عبدالرحمن أبوزهرة، محمد ثروت، منذر رياحنة، حمدي الوزير، بيومي فؤاد، رانيا محمود ياسين، أحمد خالد صالح، أحمد فلوكس وحمزة العيلي، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج رءوف عبدالعزيز وإنتاج شركة سينرجي، ومن المفترض عرضه في موسم رمضان 2021.