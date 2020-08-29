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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يشهد ملتقى مسئولى التدريب الداخلى بـ«المالية»

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:20 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ملتقى مسئولي وحدة التدريب الداخلي بقطاع الحسابات والمديريات المالية 2020، والذي أقيم بمقر المديرية الجديد، بحضور الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، وعماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، واللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي.

وأكد محافظ بورسعيد، وفق بيان، بأن تلك الدورات تأتي في إطار اهتمام الدولة بتنفيذ برامج التدريب الوظيفي وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالجهاز الحكومي وجميع الجهات الإدارية بالمحافظة، انطلاقا من أهمية دعم وتنمية الموارد البشرية بما يسهم في تقديم خدمة أفضل، وتوفير الوقت والجهد وتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية والدفع الإلكتروني والشمول المالي.

وأضاف أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت عدة إنجازات وافتتاحات غير مسبوقة للعديد من المشروعات القومية العملاقة التي تسهم في النهوض بالاقتصاد القومي، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار من أجل توفير فرص عمل جديدة للشباب، كان لبورسعيد النصيب الأكبر منها.

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