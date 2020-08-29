شعلة الزيادة السكانية.. كيف تكافح الدولة زواج القاصرات؟

زواج السترة أساس الزيادة السكانية

قانوني: لا يوجد من يحرك الدعوى الجنائية ضد زواج القاصرات

أظهرت نتائج المسح الديموجرافي الصحي التابع لوزارة الصحة والسكان أن نسبة المتزوجات في عام 2014 من الفئة العمرية 15 إلى 19 سنة؛ بلغت 14.4% وتزداد في المناطق الريفية.وأعلن الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، أن زواج القاصرات أحد أسباب الزيادة السكانية بشكل مباشر، مضيفًا أن متوسط عدد أطفال المرأة في حالة الزواج قبل 18 سنة يرتفع إلى 3،7 طفل، بينما المتزوجة بعد 22 سنة 2،8 طفل.وأوضح أحمد أبو بكر، مأذون شرعي بالمرج، أن الزواج المبكر للفتيات مستمرا خاصة في القرى، نتيجة نقص الوعي وإنعدام ضمير بعض ضعاف النفوس ممن يحررون عقود زواج، وأغلبهم محامون، لذلك لابد أن تواجه الدولة الظاهرة بتجريم من يرتكبها، وتغيير الثقافات.ودعا إلى التفتيش القضائي على المآذون لضمان عدم حدوث مخالفات، رافضا فكرة المأذون الإلكتروني لعقد الزواج عن طريق الانترنت، لانه سيساهم في زيادة هذه النسبة.وقال إن هذه العملية تتم من خلال عمل عقد شرعي عبارة عن ورقة ليس لها أي قيمة؛ مكتوب فيها بنود لا تثمن ولا تغني من جوع، بشهادة اثنين من الشهود، ويستلم كل طرف ورقة من هذا النوع تصبح معهم حتى يكتمل سنها القانوني ويتم التوثيق.وذكر أبو بكر أنه شهد عدد من هذه الحالات بأن تتقدم فتاة لم تعد عذراء وتخلى عنها الزوج وليس معها عقد زواج، "لا معها عقد زواج ولا ينفع تتزوج مرة أخرى"، وفي حالة أنجبت تنتظر بلوغها السن، لتقوم بعمل عقد تصادق أو عقد زواج لتسجل طفلها على اسم زوجها، وبعد بلوغها السن يتم توثيق العقد فيالمحكمة والأحوال المدنية، وهو عقد تصادق على زواج كي يثبت المدة القديمة للزواج.أوضح أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، أن الزواج المبكر للفتيات ما دون سن الـ18 هو أكبر كارثة تحدث، فهذا السن هو سن عدم تحمل المسؤولية سواء مدنيًا أو جنائيًا، وذلك وفقًا للقانون المدني، وهو سن الطفولة في العالم والتي تحتاج لرعاية معينة وهو السن الصحيح لسن الطفولة، لذلك لابد من إدراك الخطر الذي يحدث.وقال إنه في هذا السن تكون الطفلة غير قادرة على تحمل مسؤولية نفسها، إتخاذ قراراتها بشكل واعي، فكيف يمكن جعلها زوجة، وهناك عقبة أخرى وهى عدم القدرة على تسجيل المولود لأن الزواج يكون غير موثقا، فتحدث كوارث.وذكر أن القانون أكد على أن الزواج المبكر جريمة، يقع فيها المأذون أو المحامي الذي يجري عملية الزواج، فالوالد المشارك في الجريمة يعاقب بالحبس 6 أشهر، وفي حال اكتشاف أنه تم دفع مقابل مادي في سبيل الزواج يتم توقيع جرم استغلال جنسي وإتجار بالبشر وعقوبته تبدأ من 5 سنوات وتصل إلى المؤبد.وأضاف: هناك ثلاث أنواع من الزواج المبكر منها زواج السترة وزواج الصفقة أو ما يسمى بالاتجار بالبشر، والنوع الثالث زواج أطفال الشارع، وهم غير المقيدين، وهذه الأنواع السبب في زيادة النسبة السكانية، خاصة زواج السترة وفقًا للعادات والتقاليد في الأقاليم والصعيد بالأخص.وذكر أنه في عام 2013 شارك في وضع استراتيجية لحماية الأطفال من الزواج المبكر، وكان مشارك فيها عدد الوزارات المعنية الصحة والتعليم ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة ومجلس الطفولة والأمومة وكذلك مؤسسة الازهر والكنيسة؛ لوقف هذه المهزلة، مطالبًا أن يتم تطبيق هذه الاستراتيجية في الوقت الحالي لمحاربة هذه الظاهرة.قال الدكتور أحمد مهران، الخبير القانوني، إنه لابد من التفريق بين زواج القاصرات وفقًا للمشرع المصري، هن اللاتي يتزوجن تحت سن 18 سنة، ولكن هناك ما هو أخطر وهو وزواج الصغيرات وهن ما تحت سن 15 سنة، والفرق بين الفئتين جوهري يترتب عليه اختلافات من حيث التعامل مع من الناحية الشرعية والقانونية.أوضح أن قانون العقوبات وقانون الطفل يتعامل مع الشخص الذي عمره أقل من 18 سنة على أن طفل، الا أن أحكام الشريعة الإسلامية تتعامل مع الفتاة التي سنها فوق 15 سنة على إنها بالغة وممكن تكون صالحة للزواج، وقانون الشهر العقاري يوضح أن الفتاة ذات السن فوق 15 سنة تستطيع عمل توكيل وتتخذ إجراءات قانونية؛ فالمطالبة بالحقوق القانونية ورفع الدعاوى أمام القضاء المصري للمطالبة بحقوق ليها محقوق النفقة والميراث.وأشار إلى أن زواج القاصرات يمكن حله من خلال عقد التصادق عقب بلوغ البنت سن الـ18 بحيث يصبح عقد الزواج العرفي رسميا، لكن الزواج من سن 15 سنة هو الأصعب في عمل تصادق له بعد 3 سنوات، وينكر بعد الأزواج هذه العلاقة وكذلك نسبه للطفل الذي أنجبه منها، ولا يمكنها المطالبة بالنفقة أو حقوقها لعدم امتلاكها لوثيقة رسمية، وفي هذه الحالة تكتب الطفل باسم والدها ويصبح أخيها على الورق.وأضاف أن الأخطر أنه عند حساب المسؤول عن إجراء هذه الزيجة، فمن سيُحاسب الزوج أم والد الفتاة الذي يقول أنه كان بغرض السترة وستوافق هي بالإيجاب؛ فتنتفي الجريمة من الجرم الجنائي فالنية كانت نية خير وليس شر، أم المأذون والذي يزوجهم زواج عرفي فليس عليه مسؤولية، ومن سيحرك الدعوة الجنائية لعقاب المسؤول لا يوجد.