غلق محال تجارية وورش صناعية غير مرخصة بدمياط

تحركت حملة مكبرة برئاسة حازم حواس رئيس مجلس مدينة دمياط، وروضة منير نائب رئيس مجلس المدينة لقطاع جنوب، على الورش والمحلات للتأكد من التراخيص.وأسفرت الحملة عن غلق لسوبر ماركت ومحل ملابس بشارع الجلاء وآخر بالشرباصي، هذا بالإضافة إلى غلق خمس ورش دهانات موبليات السيالة خلف مدرسة التجارة المشتركة، وذلك بحضور أحمد قامش من رخص المحلات.وتم تشميع المحلات المخالفة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.