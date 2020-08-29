«حاسبات قناة السويس» تقبل طلاب الثانوية العامة علمي علوم

تستعد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس، لاستقبال العام الدراسي الجديد في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة ضد «كوفيد- ١٩».وأعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، والمشرف العام على كلية الحاسبات، عن أنه في ظل زيادة الأعداد المقرر قبولها للعام الأكاديمي الجديد ٢٠٢١- ٢٠٢٠ يتم الآن دراسة آليات تفعيل نظام التعليم الهجين، بحيث يتم الجمع بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بعد، وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي بين الطلاب وبنسبة حضور ٣ أيام أسبوعيًا كحد أقصى.وأوضحت رئيس الجامعة أنه تقرر زيادة مقرر دراسي جديد (مادة رياضيات ٢) كمادة تأهيلية لطلاب الشعبة العلمية الملتحقين بالفرقة الأولى.وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يتم التدريب على بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، لتطبيقها بالكامل داخل كلية الحاسبات بحيث تجري الامتحانات عن بعد، مشيرًا إلى وضع نوعين من الجداول الدراسية لمواكبة نوعية التعليم الهجين.ومن جانبها، أكدت الدكتورة غادة الطويل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه تم الانتهاء من مراجعة نتيجة ١٦٧ طالبًا وطالبة بالفرقة الرابعة، وسوف يتم إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة، وفيما يخص امتحانات الجزء العملي لفرق النقل فتبدأ في الفترة من ١ وحتى ٨ سبتمبر.وعن التدريب الصيفي تابعت الدكتورة غادة الطويل أن الكلية تعتمد على التدريب العملي للطلاب، حيث تتعاقد الكلية مع أكثر من ٩٢ شركة لتدريب الطلاب بها وزيادة صقل مهاراتهم، حيث بدأت بالفعل فترة التدريب فى ٤ أغسطس، وتستمر لمدة ٦ أسابيع، ويعتمد على تدريب داخلى "أون لاين" وخارجى بشركة IPM،ITI.وتابعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الكلية تسعى بما تمتلك من كوادر بشرية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتسخير كل الإمكانيات لأبنائها الطلاب، وتأهيلهم للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات علوم الحاسب ونظم المعلومات والعلوم الأساسية، حيث توفر مدرجات وقاعات تدريسية مكيفة وسبورات ذكية و١٠ معامل بها أحدث أجهزه الحاسب الآلي بسعة تتراوح من ٢٣ إلى ٢٥ جهازًا للمعمل الواحد.وأكملت أن الجامعة تقدم الدعم الكامل لكل الأفكار الجادة لابتكارات طلابها المخترعين بالكلية، فقاموا بتنفيذ مشروع ابتكاري "السلة الذكية" حيث تم قبوله بوحدة إدارة المشروعات بالمجلس الأعلى للجامعات وجارٍ تنفيذه كوسيلة للتخلص الآمن من النفايات، عن طريق سلة ذكية متحركة مزودة بحساسات لتفريغها إلكترونيًا فور امتلائها في سلات أخرى أكبر حجمًا.واتبعت كما قام طلاب الكلية مسبقًا باختراع جهاز روبوت متعدد المهمات، يقوم بتوزيع أوراق الامتحان، وأوراق الإجابة منعًا للتلامس بين المراقبين والطلاب لمواجهة كورونا، حيث يمتلك يدًا إلكترونية يتم التحكم فيها عن طريق موبايل أبلكيشن وريموت يعمل على بعد ٦ أمتار.جدير بالذكر أن كلية الحاسبات والمعلومات واحدة من أهم كليات جامعة قناة السويس، وهي رائدة في دراسة الحاسبات والمعلومات في مصر والمنطقة، وتعد واحدة من أول خمس كليات للحاسبات بالجامعات المصرية.وتوفر لطلابها فرص العمل بشركات تكنولوجيا المعلومات، وشركات الاتصالات، والبرمجيات، والحلول التكنولوجية.