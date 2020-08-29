الأنبا بولا يلقي عظته الأسبوعية بمطرانية طنطا

ألقى الأنبا بولا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطنطا، مساء أمس، عظته الأسبوعية بمقر المطرانية دون حضور شعبي وذلك عبر تقنية البث المباشر.ويحرص الأنبا بولا على إلقاء عظة روحية أسبوعية، عبر البث المباشر، وذلك منذ قرار تعليق الأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية منذ شهر مارس الماضي بقرار من المجمع المقدس نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.وكان القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلن عن أنه في إطار الفتح التدريجي للكنائس فإنه تقرر عودة إقامة صلوات القداسات يوم الجمعة، من كل أسبوع بالنظام نفسه المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد.وقال حليم- في بيان- إن عودة قداسات الجمعة تبدأ يوم 11 سبتمبر المقبل مع ضرورة الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، موضحًا أنه سوف يسمح بفتح دور الحضانات التابعة للكنائس بنسبة 50% مع تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.