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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شرطة السياحة تضبط 336 قضية آثار خلال أسبوع

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:38 م
آثار
آثار
مريم جبل و عمرو المزيدى
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نجح قطاع أمن المنافذ خلال أسبوع في ضبط 17 قضية تهريب "بضائع - مستحضرات تجميل"، وكذا 57 قضية متنوعة من أبرزها "جنحة مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب".

وتمكن ضباط شرطة السياحة والآثار خلال أسبوع من ضبط 3364 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها "حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار".

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج عن القانون.

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