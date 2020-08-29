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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

شريف صالح ينتهي من «حفلة الميتين الأوغاد»

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:01 م
شريف صالح
شريف صالح
نضال ممدوح
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"حفلة الميتين الأوغاد"٬ أحدث إبداعات القاص شريف صالح٬ الذي كشف في تصريحات خاصة للدستور، أن فترة الحظر التي فرضت بسبب وباء كورونا٬ وفرت له وقتا كافيا لمراجعة المجموعة والإنتهاء منها٬ بخلاف لو كانت الأمور عادية٬ نظرا لإنشغالات العمل والحياة.

تابع: انتهيت أخيرًا من مجموعتي الثامنة "حفلة الميتين الأوغاد" وتضم 12 قصة منها: الجالس في الليل، جنون الذئب، سحبت رمشها وردت الباب، زيارة الدكتورة سناء، قارئة الألم، ما تركته الأستاذة لطيفة المشد، لا شيء غير الرقة. لكن لم أتفق مع الناشر بعد.

هذه النصوص كانت حصاد سنتين من العمل منذ صدور مجموعة السابقة "مدن تأكل نفسها" عن دار بتانة والتي وصلت للقائمة القصيرة في جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية.

ومع كل مجموعة جديدة أشعر أنها الأخيرة وأكتبها بهذه الروح متهيبًا أن تكون أقل مما سبق وإذا كانت "مدن تأكل نفسها" انشغلت بالمدن وهزيمة الأماكن، فالمجموعة الجديدة عن الموتى الذين يسكنون في داخلي، نصف نصوصها أقرب إلى سيرة ذاتية لي، تستحضر الغائبين وتتأمل الفقد. رغم قناعتي أن الذاكرة خداعة ولا يجب الوثوق بها. كان سؤال ما الذي يتبقى من الإنسان بعد رحيله، هاجسًا ملحًا علي.

كتبت عن أبي وعمي، عن صعقة الجمال الأنثوي في مراهقتي من خلال قصة "سحبت رمشها وردت الباب". حكايات من قريتي، وعلاقتي بالسينما والقاهرة خلال فترة الجامعة. كما كان هناك اشتباك مع العالم الافتراضي في أكثر من نص، ومع البؤس الرأسمالي الذي يفترس الإنسان في قصة "حول العالم في ثلاث ساعات".

ومن قصة "تاريخ طويل من التفاهة"إحدي قصص المجموعة: في ميدان الجيزة، سينما صيفية (نسيتُ اسمها الآن). كنتُ أدخلها من شارع جانبي. كانت تعرض أفلامًا من أجواء السبعينيات لنيللي وميرفت أمين وناهد شريف. (الحب والبحر والبكيني وما يكتبه فريد الأطرش على أوراق الشجر ودبكة السيقان الجميلة حوله).

كان فيلم "الجبان والحب" عن حسن يوسف الطالب المكافح (في ظروف أسوأ مني بكثير) إلى أن وضع الرب في طريقه شويكار.

كانت شويكار تخون زوجها، مع هذا الطالب الذي أصبح طبيبًا (لا أعرف كيف كان مجتهدًا في طلب العلم وطلب النساء في نفس الوقت!)

أما زوجها محمد رضا فكان يُعطي لعشيقها بنفسه ما سيجعله فحلًا (مع زوجته) ثم يقف في المطبخ ويضرب رأسه بالأطباق الصيني، لأنه لا يعرف لماذا هي غاضبة منه.
لم أنس كيف كانت شويكار تغافل زوجها (الساذج) ثم تتصل بعشيقها في التلفون: "أنا ملتهبة ع الآخر يا دكتور".

خلال مشواره العاطفي وضع الرب في طريق هذا الدكتور (الجبان) كلًا من هند رستم وشويكار وشمس البارودي. لذلك، وأثناء خروجي من السينما ضبطتُ نفسي أغني الأوبريت العربي الذي كان رائجًا آنذاك: "أجيال ورا أجيال هاتعيش على حلمنا"!

شريف صالح صدر له ثماني مجاميع قصصية منها "مثلث العشق" الحائزة على جائزة ساويرس، و"بيضة على الشاطئ" الحائزة على جائزة دبي الثقافية وكذلك "دفتر النائم" و"شخص صالح للقتل". وصدرت مختارات قصصية من أعماله عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بعنوان "شعر غجري تتطاير منه الحجارة"، كما صدرت له رواية "حارس الفيسبوك" عن الدار المصرية اللبنانية ورواية الناشئة "سوشانا والحذاء الطائر" عن مشروع مكتبة الأسرة.

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