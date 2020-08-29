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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كيف عثرت أجهزة الأمن على الفتاتين اليتيمتين مذبوحتين بمنزلهما؟

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:37 م
الأمن
الأمن
قنا: إسلام البكري
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كشف مصدر أمني بمديرية أمن قنا، عن تفاصيل العثور على الشقيقتين «نهى. ف»، 18 سنة، وشقيقتها «نورهان»، 13 سنة مذبوحتين مع قطع لسان إحداهما وتوثيقهما بالحبال.

وقال المصدر الأمني في تصريحات لـ«الدستور» إن الفتاة الثانية عثر عليها مذبوحة أسفل السرير، موضحا أنهما مقيمتان بمفردهما بمنزلهما في جزيرة مطيرة بمركز قوص، بعد وفاة الأم وزواج الأب من أخرى والعيش معها خارج القرية.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا، من مركز شرطة قوص، برئاسة العميد جمال سلمان، مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على جثتين لفتاتين شقيقتين مذبوحتين، بمنزلهما بقرية جزيرة مطيرة بمركز قوص.

انتقلت قوة أمنية، إلى مكان الواقعة، لكشف غموض الواقعة، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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