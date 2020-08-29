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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد أمين يبدأ تصوير «فاميليا 2»

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:32 م
أحمد أمين
أحمد أمين
دعاء عبد المقصود
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بدأ الفنان أحمد أمين تصوير حلقات الموسم الثاني من برنامجه الديجيتال "فاميليا"، عبر قناة البرنامج الرسمية على موقع "يوتيوب".

وتشمل حلقات الموسم الثاني ٨ حلقات، ومن المقرر بدء طرح الحلقات اعتبارًا من منتصف سبتمبر.

ويناقش أمين في هذا الموسم موضوعات عن العلاقات الأسرية، ومن أبرز ضيوف البرنامج الإعلامية دعاء فاروق وأسرتها، والفنان بيومي فؤاد وأسرته.

يذكر أن شركة ويل سبرينج والرائدة في مجال التنمية الاجتماعية وتنظيم المعسكرات على مدار عشر سنوات في مصر والوطن العربي تعاقدت مع المنتج والكاتب رامي السكري والفنان أحمد أمين على عمل البرنامج، لإذاعته عبر "فيسبوك" و"يوتيوب" فقط.

على جانب آخر، انتهى أحمد أمين من تصوير مسلسل "ما وراء الطبيعة" مؤخرًا والمقرر عرضه على منصة "نتفليكس" خلال الفترة القادمة، والمسلسل من سلسلة قصص أحمد خالد توفيق، ويجسد أحمد أمين شخصية "رفعت أمين" إحدى الشخصيات الخيالية، ويشارك في بطولة المسلسل كل من رزان جمال وآية سماحة وسما إبراهيم والمسلسل من إخراج عمرو سلامة.
أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

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