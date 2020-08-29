الأمن العام ينفذ 567 ألف حكم قضائى خلال أسبوع

نجح رجال قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية مدير القطاع، في تنفيذ عدد من الأحكام القضائية والإزالات.ففي مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة تم تأمين تنفيذ 2050 قرار إزالة لحالات تعدٍ على (الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، الأوقاف، منافع الري والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق 22 مديرية أمن.وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (567284) حكم قضائي، بينهم (2412) حكم جنائي وذلك خلال أسبوع.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.