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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مضارب الأرز: توفير أرصدة احتياطية للبطاقات تكفي 6 أشهر

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:28 م
أرصدة الأرز
أرصدة الأرز
صلاح عامر
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قال المهندس فتحي سلامة رئيس شركة مضارب كفرالشيخ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشركات السبع من المضارب التابعة للقطاع العام تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتوفير احتياجات البطاقات التموينية.

وأكد، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه تم توفير أرصدة احتياطية من الأرز تكفي لمدة 6 أشهر مقبلة لتطرح بسعر 8 جنيهات على البطاقات.

وأضاف أن هناك ثقة في شركات مضارب القطاع العام بأنها قادرة على توفير الاحتياجات على البطاقات من خلال توزيعها على شركات تجارة الجملة شهريا.

وأوضح أنه تم شراء كميات كبيرة من الأرز الشعير خلال الفترة الماضية بأسعار 3800 جنيه للطن، ويتم إعادة إنتاجها في شركات المضارب وتعبئتها في أكياس بلاستيك زنة "كيلوجرام"، وطباعة اسم كل شركة مضارب على الأكياس، وتحدد تواريخ الإنتاج والصلاحيات ونسبة الكسر والسعر النهائي للمستهلك.

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