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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: المشروعات القومية سيجنةى ثمارها كل الشعب المصرى

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:35 م
نافع هيكل
نافع هيكل
أشرف لاشين
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أشاد النائب نافع هيكل، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالافتتاحات التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، إضافة إلى مشروع تطوير محور المحمودية، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات سيجني ثمارها كل الشعب المصرى فى القريب العاجل، حيث إنها تفتح الأبواب أمام الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.

وأضاف "هيكل"، في بيان اليوم، أن الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية له العديد من الآثار الاقتصادية التي تسهم في تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي انخفاض معدل البطالة، إلى جانب مخرجات تلك المشروعات، خاصةً الصناعية والزراعية التي تسهم في زيادة الإنتاج، والناتج المحلي الإجمالي، وكذلك معدل النمو الاقتصادي، وتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات.

وأشار عضو الهيئة البرلمانية لحزب"مستقبل وطن"، إلى أن المشروعات القومية التي يتم افتتاحها اليوم تستهدف مضاعفة رقعة المعمورة في مصر، وحل مشكلة الكثافة من خلال إنشاء طرق ومدن ومشروعات ومرافق وبنية أساسية.

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