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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بعد انتقاد مقاله عن المسيحية.. نقيب المحامين: أؤمن بالسيد المسيح

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:33 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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أكد نقيب المحامين رجائي عطية، إيمانه الراسخ العميق بالسيد المسيح عليه السلام، وبرسالته، مشددا على أنه إيمان مستمد مما أمرنا به الله تعالى في قرآنه الكريم.

وأضاف في بيانٍ له: «على من يدعى أنني أزدري المسيحية أن يرجع إلى كتبي ومؤلفاتي ومقالاتي ليعرف كيف مجدت المسيح عليه السلام، وكتبت كثيرًا عن محبتي له».

وأوضح: «هو إيمان مستمد مما أمرنا به الله تعالى في قرآنه الكريم، يقول سبحانه (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)".

وأشار: "لم يتحدث كتاب من الكتب السماوية عن زكريا ويحيى ومريم والمسيح بمثل الحديث البليغ الرائع الذي ورد عنهم في القرآن الكريم".

جاء ذلك بعدما انتقد عدد من المحامين قيام النقيب بنشر مقال أورد به ما أسماه خرافات عن المسيحية، ومنهم المحامي ناجي شوقي لبيب، القيادي بقائمة الإصلاح، الذي وجه النصح إلى نقيب المحامين قائلا: "نلتمس من معاليكم ألا تتعرض لشريعة غيرك حتى لا نضطر للرد".

فيما برر النقيب مقاله عن المسيحية أنه عرض تاريخي للأناجيل الأربعة، ومنقول من كتابات العقاد التي كتبها من 70 سنة، وأنه يحترم المسيحية وله علاقات طيبة بالبابا شنودة.

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