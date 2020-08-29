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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفرالشيخ: إشراف مباشر على رصف الطرق للتأكد من جودتها

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:36 م
جمال نور الدين
جمال نور الدين
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال الرصف والتطوير الجارية في مداخل ومخارج مركز ومدينة كفرالشيخ، يرافقه نائبه عمرو البشبيشي، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم السبت، لتطوير شوارع الإنشاء والتعمير، الضرائب، الزهراء، الدراسات الإسلامية بغرب المدينة، تيسيرًا على المواطنين.

وتابع محافظ كفرالشيخ، وفق بيان، معدلات الإنجاز في أعمال الرصف الجاري تنفيذها بالشوارع الرئيسية والفرعية، والتي يتم تنفيذها بواسطة مشروع وحدة الرصف بالمحافظة، ضمن جولاته الميدانية لتفقد سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجري تنفيذها.

وأشار المحافظ، إلى أهمية الإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولًا بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة، حتى يشعر المواطن بالتحسن الفعلي للخدمات المقدمة له على أرض الواقع.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها وتوليها اهتمامًا كبيرًا وتعمل على تقديم وإتاحة جميع أوجه الدعم لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية، تيسيرًا للحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة المواطنين.

ذلك يأتي في إطار النهوض بمشروعات الرصف وإنشاء شبكة طرق تربط قرى ومراكز المحافظة لتسهيل الحركة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف، وفقًا لرؤية مصر 2030، وخطة التنمية المستدامة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
جمال نور الدين
جمال نور الدين
جمال نور الدين
جمال نور الدين

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