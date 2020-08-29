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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصرع وضبط 19 عنصرًا شديد الخطورة خلال أسبوع

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:49 م
الأمن العام
الأمن العام
مريم جبل و عمرو المزيدى
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نجح رجال قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاءالدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مدير القطاع خلال أسبوع عن مصرع (3) عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط (16) عنصرًا إجراميًا بنطاق مديريات أمن (الجيزة- القليوبية- الشرقية- البحيرة- أسيوط- قنا) بإجمالى مضبوطات (14) قطعة سلاح (11 بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- فرد خرطوش) وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكذا ضبط (4) قضايا مخدرات "اتجار"، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم في العديد من القضايا أبرزها " قتل- شروع فى قتل- مخدرات – سرقة بالإكراه- سرقة –سلاح نارى– سلاح أبيض- إحراز ذخيرة- حريق- إضرام النيران- استعراض قوة- خطف- إتلاف- ضرب- نصب- تبديد- شيك".

كما أن البعض منهم محكوم عليه بالسجن "المؤبد، 67 سنة، 10 سنوات".

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.

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