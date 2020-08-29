نائب عراقي يكشف ملفات يحملها «ماكرون» في زيارته المرتقبة لبغداد

كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، مختار الموسوي، عن الملفات التي يحملها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته إلى العراق قريبا.وقال، في تصريح صحفي، إن الرئيس الفرنسي يزور العاصمة بغداد الشهر المقبل، بعد تغيير موعد زيارته التي كانت من المتفق أن يجريها قبل وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي.وأضاف الموسوي أن "الملفات التي يحملها الرئيس الفرنسي في زيارته إلى العراق على رأسها النقاش مع الحكومة العراقية على الكهرباء، لأنه يوجد اتفاق ألماني فرنسي خاص بالطاقة الكهربائية"، مشيرًا إلى أنه "سيحمل معه أيضًا ملفا خاصا عن حدود العراق مع دول الجوار، وهي: سوريا وتركيا وإيران".وتابع أن "الرئيس الفرنسي سيبحث أيضا المجالات الاقتصادية التي تركز على الطاقة".