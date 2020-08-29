بـ9 ملايين جنيه.. افتتاح 3 مشروعات تموينية في عيد الوادي الجديد القومي

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات خدمية بتكلفة 9 ملايين و350 ألف جنيه، وافتتاحها في العيد القومي للمحافظة في 3 أكتوبر المقبل.وأكد المهندس صلاح السيد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في بيان، الانتهاء من إقامة مول تجاري تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين في مركز بلاط بتكلفة 5.5 مليون جنيه، لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لأهالي المركز وقراه، ليكون خامس فرع من سلسلة المولات التجارية بالمحافظة بواقع مول في كل مركز إداري من المراكز الإدارية الخمسة، وجاري تجهيز ليفتتح في العيد القومي للمحافظة الشهر المقبل.وأضاف السيد، أنه جرى الانتهاء من إقامة مركز خدمة مواطنين مطور بتكلفة 3 ملايين جنيه في مدينة موط بمركز الداخلة، ومركز ثاني في قرية غرب الموهوب بتكلفة 850 ألف جنيه، وجاري حاليا تجهيزهما تمهيدًا لافتتاحهما في العيد القومي للمحافظة أكتوبر المقبل.