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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطوات الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:22 م
تظلمات الثانوية
تظلمات الثانوية
نورهان عبدالرحمن
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ينتظر طلبة وطالبات الثانوية العامة، الذين تقدموا بطلبات تظلمات، نتيجة تظلمهم بعد الاطلاع على أوراق الإجابات الخاصة بهم، حتى يستطيعون الحصول على الدرجات التي أتيحت لهم بعد التظلم.

كانت قد انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، من تلقي طلبات التظلمات يوم 25 أغسطس الماضي، حيث بدأت الوزارة في الإعلان عن نتيجة التظلمات الخاصة بكل طالب منذ السبت الماضي الموافق 15 أغسطس 2020.

عدد الطلاب الذين تقدموا تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2020

كشفت الوزارة، عن عدد الطلاب المتضررين من نتائجهم بالثانوية العامة؛ الذين تقدموا بتظلمات (115452) طالب وطالبة.

وأشارت إلى أن عدد الطلاب الذين استفادوا من تظلمهم، والتي تتراوح الدرجات التي حصلوا عليها من نصف درجة إلى سبع درجات (3002) طالب وطالبة، مؤكده أنه يتم الإعلان عن الإحصائيات الخاصة بتظلمات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 فور ورودها من لجان النظام والمراقبة.

الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020

- تسجيل الدخول على بوابة الثانوية العامة من خلال الرابط التالي: tazalomg12.emis.gov.eg
- اختيار جنسية الطالب.

- كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

- كتابة الرقم القومي للطالب.

الضغط على نتيجة التظلم.

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من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على مراعاة الدقة المتناهية فى مراجعة الكراسات لإعطاء كل ذي حق حقه وعدم التهاون، وفي حالة عدم وجود أى درجات يستحقها الطالب يجب الرد على ملاحظاته بكل دقة، مشددًا على مراعاة مصلحة الطالب عند المراجعة وحصول كل طالب على حقه، فضلًا عن ضرورة المحافظة على السرية أثناء أعمال المراجعة.

وأكد "حجازى" أن أي مصحح لديه أخطاء في عملية التصحيح والتقدير سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة أعمال لجان المراجعة، موجهًا بأنه على المشرف أن يقوم بأخذ عينة عشوائية، والتأكد من سلامتها.

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