ضبط 2572 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، متابعة الإجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين، تنفيذًا لإجراءات أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن لحماية المواطنين والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2572 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.