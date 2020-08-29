بـ3 مبادرات رئاسية.. فحص 37611 مواطنا بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم السبت، عن توقيع الكشف الطبي على 37 ألفا و611 مواطنًا في 3 مبادرات رئاسية للكشف السمع للأطفال حديثي الولادة، ولصحة المرأة، للأمراض المزمنة.وأكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد الدكتور أحمد محروس، أن المديرية من خلال المبادرة الرئاسية لكشف السمع للأطفال حديثي الولادة، جرى تنفيذها من خلال 18 وحدة صحية ووصل عدد من جرى فحصهم حتى الآن 2328 طفلا.وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية لصحة المرأة جرى حتى الآن فحص 33972 سيدة بنسبة تغطية 40% من المستهدف، وفي المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة هي مبادرة بدأت في 2762020 ولا زالت قائمة جرى فحص 1311 مواطنًا وجرى تحويلهم للمستشفيات والمراكز والوحدات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.