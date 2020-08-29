ضبط 53 شخصا لمخالفتهم قرار وقف أعمال البناء

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 53 شخصا لمخالفتهم القرار الصادر بإيقاف أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات وذلك خلال 24 ساعة الأخيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف.