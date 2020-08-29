محافظ بورسعيد يتفقد مقر المديرية المالية الجديدة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مقر مبنى المديرية المالية الجديد بحي الضواحي استعدادًا لافتتاحه رسميًّا خلال الأيام القادمة، رافقه خلالها الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وأستاذ عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والماليات بوزارة المالية، واللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي.وتفقد المحافظ جميع الإدارات والأقسام بالمديرية، لافتًا إلى أن مبنى المديرية الجديد مقام على أعلى مستوى، وذلك بما يتواكب مع التحول الرقمي الجديد الذي تشهده محافظة بورسعيد، وتماشيًا مع خطة رقمنة كل المديريات والإدارات بمحافظة بورسعيد.وأكد محافظ بورسعيد أن بورسعيد تشهد طفرة في مجال الارتقاء بنظم الإدارة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كل المجالات بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال، وتحقيق الشفافية والتيسير على المواطنين، مؤكدًا أن المديرية المالية الجديدة من المشروعات الخدمية المميزة التي قدمتها الدولة للمواطنين في الآونة الأخيرة وجارٍ افتتاحها قريبًا.