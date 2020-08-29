رطوبة تزيد الإحساس بالحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا غدا الأحد نهارا، مع شبورة مائية صباحا، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.ويكون الطقس معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري، لطيف، على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل، على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 37 25الإسكندرية 32 25وادى النطرون 37 23طنطا 36 23شبين الكوم 36 23دمنهور 34 22بلطيم 33 22مطروح 30 22السلوم 32 22سيوة 37 23بورسعيد 32 25دمياط 32 24الزقازيق 36 23المنصورة 35 23الإسماعيلية 37 22السويس 36 24العريش 32 23رفح 31 23رأس سدر 36 25نخل 36 20نويبع 37 29طابا 36 27كاترين 35 19الطور 35 26شرم الشيخ 38 29الغردقة 37 28مرسى علم 36 29الفيوم 37 24بنى سويف 38 24المنيا 39 23أسيوط 39 23سوهاج 40 25قنا 40 26الأقصر 41 26أسوان 42 27إدفو 42 27أبوسمبل 41 26الوادى الجديد 42 25شلاتين 38 27أبورماد 37 27حلايب 34 28رأس حدربة 34 28