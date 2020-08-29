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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رطوبة تزيد الإحساس بالحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأحد

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:15 م
طقس
طقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا غدا الأحد نهارا، مع شبورة مائية صباحا، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويكون الطقس معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري، لطيف، على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل، على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 37 25
الإسكندرية 32 25
وادى النطرون 37 23
طنطا 36 23
شبين الكوم 36 23
دمنهور 34 22
بلطيم 33 22
مطروح 30 22
السلوم 32 22
سيوة 37 23
بورسعيد 32 25
دمياط 32 24
الزقازيق 36 23
المنصورة 35 23
الإسماعيلية 37 22
السويس 36 24
العريش 32 23
رفح 31 23
رأس سدر 36 25
نخل 36 20
نويبع 37 29
طابا 36 27
كاترين 35 19
الطور 35 26
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 37 28
مرسى علم 36 29
الفيوم 37 24
بنى سويف 38 24
المنيا 39 23
أسيوط 39 23
سوهاج 40 25
قنا 40 26
الأقصر 41 26
أسوان 42 27
إدفو 42 27
أبوسمبل 41 26
الوادى الجديد 42 25
شلاتين 38 27
أبورماد 37 27
حلايب 34 28
رأس حدربة 34 28

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