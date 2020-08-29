«العازف» مجموعة قصصية تتناول حياة المرأة بعد الطلاق

صدر حديثًا عن عن دار أفاتار للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية "العازف" للكاتبة غادة صلاح الدين.من جانبها، قالت المؤلفة غادة صلاح، إن المجموعة القصصية "العازف" اجتماعية تقع في 10 قصص واقعية تسرد المشكلات الاجتماعية المعاصرة التي تواجه المرأة من جانب، وتتحدث عن دور المرأة في المجتمع من جانب آخر.وأضافت صلاح الدين، في تصريحات لـ"الدستور" أن المجموعة تتدور أحداثها حول الأم الديلفيري، ودور المرأة في بناء المجتمع، إضافة إلى مشاهد من الحياة الاجتماعية المعاصرة.وأوضحت المؤلفة أن قصة الأم الديلفيري تسرد واقع المرأة بعد الطلاق والمشاكل التي تعانيها جراء هذا الانفصال وأثره على الأطفال، فهناك أم تترك الأبناء للأب، وهناك من تأخذهم في حضانتها وتربيهم.