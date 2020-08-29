عمرو يوسف يصور «الملك أحمس» أكتوبر المقبل

يبدأ الفنان عمرو يوسف تصوير أول مشاهد مسلسله الدرامي الجديد "الملك أحمس"، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2021 مطلع شهر أكتوبر المقبل.ويجرى المخرج حسين المنباوي حاليًا معاينات لأماكن تصوير المسلسل المقرر أن تنطلق أول مشاهده من صعيد مصر عقب الانتهاء من كل التحضيرات المختلفة.وكشف مصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، عن أن شركتى سينرجى واورما استقرتا بشكل كبير على فريق العمل المشارك في المسلسل، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل الكاملة للعمل وكل أبطاله عقب إنهاء التعاقدات بشكل رسمي، حيث سيعتمد المسلسل على عدد كبير من نجوم الصف الأول وضيوف الشرف المختلفين من مصر وبعض الدول العربية.يذكر أن عمرو يوسف من المقرر أن يقدم شخصية أحمس طارد الهكسوس، والمسلسل عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، للمخرج حسين المنباوي.ويعتبر المسلسل أحد أضخم وأهم إنتاج شركتي سينرجي وأروما لموسم دراما رمضان 2021، لما يتضمنه العمل من حروب وخيل وملابس وديكورات، حيث يتناول العمل قصة أحمس وتحريره جنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، ويعتبر أول عمل فرعوني حقيقي للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعي.