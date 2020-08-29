المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير تأشيرات السفر لإيطاليا

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة المتهم "سعيد.ر" بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة "و.م"، في اتهامهما بتزوير محررات رسمية والشروع فى تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.وأسندت النيابة للمتهمين "سعيد.ر"، و"و.م"، تهمة الشروع في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، بأن دبر انتقال المهاجر "ن.ح" بطريقة غير شرعية إلى دولة إيطاليا باستخدام وثيقة مرور مزورة، وهي تأشيرة دخول مزورة لتلك الدولة، إلا أنه قد وقف إثر جريمتهما لسبب لا دخل لهما به وهو ضبط المهاجر قبل تهريبه على النحو المبين بالتحقيقات.كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة الاشتراك مع آخر مجهول، فى تزوير بطاقة مرور، وهى تأشيرة دخول منسوب صدورها إلى دولة إيطاليا، بطريق الاصطناع، بأن أمد المجهول بالبيانات والمعلومات اللازمة، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.