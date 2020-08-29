5 مطربين يضعون اللمسات النهائية لألبوماتهم داخل الاستديوهات

دخل عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي إلى الاستديوهات بعد اختيار أغنيات ألبوماتهم الغنائية؛ استعدادا لطرحها في الأسواق خلال العام الجاري ومطلع العام المقبل.ويأتي على رأس القائمة المطرب تامر عاشور الذي يعمل حاليا على وضع اللمسات النهائية لألبومه الغنائي، بعد أن بدأ الدعاية الخاصة بطرحه لأغنية "بياعة" التي تعاون فيها مع المستشار تركي أل الشيخ، والموزع الموسيقي خالد عز.وعلمت "الدستور" من مصدر خاص أن تامر عاشور يواصل حاليا تسجيل عدد من الأغنيات الأخيرة المقرر ضمها إلى الألبوم، حيث يحرص على الانتهاء من الألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة، لسرعة الانتهاء من الألبوم وتسليم الماستر الخاص به للشركة المنتجة له "إيرث برودكشن" للمنتجة سارة الطباخ، استعدادًا لبدء الدعاية الخاصة به قبل طرحه بالأسواق.ويتعاون تامر عاشور، في الألبوم الجديد مع عدد كبير من صناع المزيكا في مصر والوطن العربي، ومنهم من الشعراء كل من تامر حسين، وأحمد حسن راؤول، وأحمد المالكي، ومحمود عبدالله، وهشام صادق، وجمال الخولي، وغيرهم.وتتواجد المطربة شيرين عبدالوهاب الفترة الحالية بشكل شبه يومي داخل الاستوديو الخاص بها من اجل اختيار باقي أغنيات ألبومها الجديد، وذلك بعد فترة طولية من توقف التحضيرات بسبب فيروس كورونا.وتسعى "شيرين" للانتهاء من الألبوم بحلول أكتوبر المقبل لتطرحه لجمهورها بعدها مباشرة، أو فى موسم رأس السنة الجديدة على أبعد التقديرات، وتتعاون فيه مع عدد كبير من صناع الموسيقى، منهم أمير طعيمة، وتبدأ تصويره بعد الانتهاء من الألبوم.ويواصل المطرب كريم محسن تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد استعدادا لطرحه للجمهور خلال الأشهر الأخيرة من عام 2020، وقال كريم محسن في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه انتهى خلال الفترة الماضية من اختيار أغنيات ألبومه الغنائي الجديد، مشيرا إلى أنه استغل فترة توقف النشاط الفني بسبب انتشار فيروس كورونا في الاستقرار على أغنيات الألبوم.وأضاف: أن الألبوم من المقرر أن يضم 10 أغنيات، وأنه قام بتلحين 5 أغنيات منها بنفسه، ومن المقرر تسجيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.ومن جانبه أوشك النجم محمد حماقي على الانتهاء من اللمسات النهائية لألبومه الجديد استعدادا لطرحه في الأسواق خلال الفترة المقبلة، والذي يتعاون خلاله مع عدد كبير من صناع المزيكا فمن الشعراء يتعاون مع أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفي، وتامر على، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم وتوما.وتواصل المطربة ياسمين علي تحضيرات ألبومها الغنائي الجديد، وذلك بعد فترة توقف بسبب أزمة فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، وقالت ياسمين علي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنها انتهت قبل الأزمة من تسجيل 3 أغنيات ضمن الألبوم الجديد، مشيرة إلى أن الأغنيات جميعها من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان مدين، مشيرة إلى أن الأغاني تميل إلى اللون الدرامي الحزين، مشيرة إلى أنها قامت خلال الأيام الماضية بتجهيز أغنية رابعة تضم إلى الألبوم، وهي أغنية تميل في كلماتها وألحانها لحفلات الزفاف.