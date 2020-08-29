تأجيل محاكمة متهمي أحداث الذكرى الثالثة للثورة

قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 4 متهمين في قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، لجلسة 28 سبتمبر.أسندت النيابة العامة للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.