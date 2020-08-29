«سياحة البرلمان» تؤيد مد إعفاء الكافيتريات والبازارات من الإيجارات

أيدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، القرار الذي اتخذه مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمد الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية لها حتى نهاية سبتمبر المقبل.وقال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن أصحاب الكافيتريات والبازارات بمختلف المواقع والمتاحف الآثرية كانوا من أكثر المتضررين من التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، نظرا لتوقف النشاط السياحي بالكامل خلال الشهور الماضية، مطالبا الحكومة بتخفيض القيمة الإيجارية للكافيتريات والبازارات حتى نهاية العام الجاري، كمساندة ودعم لتخفيف الآثار الاقتصادية على أصحاب هذه الكافتيريات والبازارات.ووجه صدقي التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جميع مبادراته المهمة التي كان لها دورها الكبير في تخفيف الآثار السلبية لفيروس كورونا على قطاعي السياحة والطيران المدني، مؤكدا أن الرئيس هو صاحب الفضل الأول في هذه المبادرات غير المسبوقة".