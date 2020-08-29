«الكاثوليكية» تحتفل بعيد استشهاد يوحنا المعمدان.. تعرف عليه

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر اليوم بعيد استشهاد القديس يوحنا المعمدان

وروى الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، سيرته قائلًا: "ختم القديس يوحنا المعمدان؛ دعوته النبوية بشهادة الدم".وواصل: "فبعد أن قام بإعداد الطريق للمسيح بكلمة الحق ودعوة الناس إلى التوبة بمنهج قوي حازم، عانى السجن والموت الظالم فكان صورة واستباقًا لآلام المسيح وموته الفدائي، لم يخف يوحنا من أن يتحدى الحاكم هيرودس أنتيباس".وتابع: "إذ وبخه لتعديه على شريعة الله بزواجه من امراة أخيه؛ وعقد هيرودس وليمة كبيرة، وحضرت ابنة أخيه فرقصت فى الوسط، فأعجبت الملك، فوعدها أن يعطيها كل ما تسأله، ولو نصف المملكة، فخرجت إلى أمها التى قالت لها اطلبى رأس يوحنا ولم يردها الملك، وأرسل لوقته، وقطع رأس يوحنا، وأعطاه للصبية فأعطته لأمها، وكان هذا في قلعة مكاور الأردنية؛ الواقعة إلى جنوب الغربي من مدينة مادبا عام 29م".وتابع أنه باستشهاد يوحنا المعمدان يتحقق فيه ما قاله عن نفسه مقارنة بالمسيح مضيفًا: "لا بد له من أن يكبر ولا بد لي من أن أصغر".واستكمل: "واحتفلت كنيسة القدس بهذا العيد في التاسع والعشرين من شهر أغسطس منذ القرن الخامس يوافق ذكرى تدشين كنيسة في سبسطية؛ وشيدت على اسم يوحنا المعمدان، وفي القرنين السادس والسابع انتشر هذا العيد في أنحاء المعمورة شرقًا وغربًا".