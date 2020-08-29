«الكاثوليكية» تحتفل بعيد استشهاد يوحنا المعمدان.. تعرف عليه
السبت 29/أغسطس/2020 - 12:55 م
مونيكا جرجس- ماريان رسمىطباعة
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر اليوم بعيد استشهاد القديس يوحنا المعمدان
وروى الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، سيرته قائلًا: "ختم القديس يوحنا المعمدان؛ دعوته النبوية بشهادة الدم".
وواصل: "فبعد أن قام بإعداد الطريق للمسيح بكلمة الحق ودعوة الناس إلى التوبة بمنهج قوي حازم، عانى السجن والموت الظالم فكان صورة واستباقًا لآلام المسيح وموته الفدائي، لم يخف يوحنا من أن يتحدى الحاكم هيرودس أنتيباس".
وتابع: "إذ وبخه لتعديه على شريعة الله بزواجه من امراة أخيه؛ وعقد هيرودس وليمة كبيرة، وحضرت ابنة أخيه فرقصت فى الوسط، فأعجبت الملك، فوعدها أن يعطيها كل ما تسأله، ولو نصف المملكة، فخرجت إلى أمها التى قالت لها اطلبى رأس يوحنا ولم يردها الملك، وأرسل لوقته، وقطع رأس يوحنا، وأعطاه للصبية فأعطته لأمها، وكان هذا في قلعة مكاور الأردنية؛ الواقعة إلى جنوب الغربي من مدينة مادبا عام 29م".
وتابع أنه باستشهاد يوحنا المعمدان يتحقق فيه ما قاله عن نفسه مقارنة بالمسيح مضيفًا: "لا بد له من أن يكبر ولا بد لي من أن أصغر".
واستكمل: "واحتفلت كنيسة القدس بهذا العيد في التاسع والعشرين من شهر أغسطس منذ القرن الخامس يوافق ذكرى تدشين كنيسة في سبسطية؛ وشيدت على اسم يوحنا المعمدان، وفي القرنين السادس والسابع انتشر هذا العيد في أنحاء المعمورة شرقًا وغربًا".
وروى الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، سيرته قائلًا: "ختم القديس يوحنا المعمدان؛ دعوته النبوية بشهادة الدم".
وواصل: "فبعد أن قام بإعداد الطريق للمسيح بكلمة الحق ودعوة الناس إلى التوبة بمنهج قوي حازم، عانى السجن والموت الظالم فكان صورة واستباقًا لآلام المسيح وموته الفدائي، لم يخف يوحنا من أن يتحدى الحاكم هيرودس أنتيباس".
وتابع: "إذ وبخه لتعديه على شريعة الله بزواجه من امراة أخيه؛ وعقد هيرودس وليمة كبيرة، وحضرت ابنة أخيه فرقصت فى الوسط، فأعجبت الملك، فوعدها أن يعطيها كل ما تسأله، ولو نصف المملكة، فخرجت إلى أمها التى قالت لها اطلبى رأس يوحنا ولم يردها الملك، وأرسل لوقته، وقطع رأس يوحنا، وأعطاه للصبية فأعطته لأمها، وكان هذا في قلعة مكاور الأردنية؛ الواقعة إلى جنوب الغربي من مدينة مادبا عام 29م".
وتابع أنه باستشهاد يوحنا المعمدان يتحقق فيه ما قاله عن نفسه مقارنة بالمسيح مضيفًا: "لا بد له من أن يكبر ولا بد لي من أن أصغر".
واستكمل: "واحتفلت كنيسة القدس بهذا العيد في التاسع والعشرين من شهر أغسطس منذ القرن الخامس يوافق ذكرى تدشين كنيسة في سبسطية؛ وشيدت على اسم يوحنا المعمدان، وفي القرنين السادس والسابع انتشر هذا العيد في أنحاء المعمورة شرقًا وغربًا".