مناهج إلكترونية.. تفاصيل خطة «أزهر كفر الشيخ» للعام الدراسى الجديد

نظمت منطقة كفرالشيخ الأزهرية، عدة اجتماعات لجميع شيوخ المعاهد الابتدائية والإعدادية والثانوية التابعة للمنطقة، بمقر الإدارات التعليمية الأزهرية التابع لها كل شيخ معهد، للوقوف على مدى الاستعدادات الأولية بالمعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومتابعة التجهيزات والإعداد لامتحانات الدور الثاني، تحت رعاية الشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وإشراف الدكتور السيد الباتع، الوكيل الثقافي للمنطقة.وجاء ضمن هذه اللقاءات عقد اجتماعين لشيوخ معاهد الإعدادي والثانوي عن إدارة كفرالشيخ التعليمية الأزهرية، وتضمن اللقاء التنويه على شيوخ المعاهد بالتنبيه على كل العاملين بالمعهد بالالتزام بالحضور يوميًا من بداية اليوم وحتى نهايته، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة.كما تم التنبيه على شيوخ معاهد الثانوي بأهمية الاستعداد لبدأ العمل في توثيق شرح المناهج الدراسية إلكترونيًا، بتكليف معلمي المعاهد بالقيام بهذا الأمر، على أن يتم توزيع كل ثلاثة معاهد سويًا بمجموعة واحدة، بحيث كل معهد من هذه المعاهد الثلاثة يتولى توثيق شرح إلكتروني لصف دراسي معين من الصفوف الدراسية الثلاثة بالمرحلة الثانوية.وشهد اللقاء مدير التعليم الثانوي الدكتور ياسر الوكيل، ومدير التعليم الإعدادي الشيخ صالح بركات، ومدير الامتحانات بالمنطقة فكري الشهاوي، ومدير إدارة كفرالشيخ التعليمية الأزهرية أحمد سمير الشراكي.ومن جهته، تحدث مدير الامتحانات بالمنطقة حول أهم الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال امتحانات الدور الثاني وامتحانات القبول للطلاب الوافدين من التربية والتعليم للأزهر، وشرح ضوابط التحويل بين المعاهد الأزهرية وبعضها وكذا بين الأزهر والتربية والتعليم.