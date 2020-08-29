بـ 150 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع صرف صحى فى مركز بلاط

أعلنت الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تنفيذ مشروع صرف صحي بقرية تنيدة بتكلفة 150 مليون جنيه.أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط بالوادي الجديد المهندس عبدالحكم جبالي، أنه تم حفر 20 كم من خطوط الانحدار لمرفق الصرف الصحي بقرية تنيدة، وحفر 3 كم من شبكة الانحدار والتي تربط بين قريتي أولاد عبدالله وتنيدة.أضاف رئيس مركز بلاط أن مشروع الصرف الصحي بقرية تنيدة يتضمن إقامة محطة معالجة رئيسية ومحطة رفع، وجار الانتهاء من المشروع خلال الفترة المقبلة بإشراف وتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.وأشار الجبالي إلى الانتهاء من تطوير مكتبة الطفل بقرية تنيدة بتكلفة 60 ألف جنيه، وإقامة 5 مظلات ضمن مشروعات تحسين البيئة بالقرية.