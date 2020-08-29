المشدد 6 سنوات لمتهمين بالاتجار بالبشر فى مصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة 2 متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر، والحبس 6 أشهر لآخر لحيازة سلاح أبيض، وبراءته من تهمة الاتجار بالبشر في مصر القديمة.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.كشف قرار الإحالة عن قيام المتهمين "محمد.ع" و"سعد.م" و"محمود.ر"، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا في الأشخاص الطبيعيين بأن ارتكبوا سلوك الإيواء والاستخدام للمجني عليهم الأطفال فارس أحمد، سعد عبد الحليم، يوسف محمد، إبراهيم محمد، وأحمد محمد، ومصطفى عادل، محمد ربيع، وكان ذلك بواسطة استعمال العنف والتهديد واستغلال ضعفهم وحاجتهم وذلك بقصد الاستغلال في أعمال التسول.وأضاف قرار الإحالة قيام "محمد.ع" و"سعد.م" بهتك عرض الأطفال المجني عليهم، والذين لم يبلغوا من العمر ثمانية عشر عامًا، وذلك بالتهديد بالإيذاء.وكشفت شهادة شريف محمد، عقيد شرطة بإدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أن تحرياته السرية والجدية حول الواقعة وظروف ملابساتها توصلت لقيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم على استقطاب واستغلال الأطفال المجني عليهم وتشغيلهم في بيع سلع غير ذات قيمة وأعمال استجداء المارة بمنطقة المنيل دائرة مصر القديمة بغية الحصول على المبالغ المالية التي يتحصل عليها المجني عليهم مستغلين حداثة سنهم وانفصالهم عن ذويهم، وأضاف أن المتهمين يقومون بإيواء المجني عليهم.