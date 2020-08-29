السيسي يفتتح محطة معالجة الصرف الصحي في برج العرب

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي في برج العرب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم السبت.ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.