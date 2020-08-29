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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رغم كورونا.. 43.4% زيادة فى واردات السيارات الصينى لمصر

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:43 م
السيارات
السيارات
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات سيارات وجرارات ودراجات من الصين لـ57.2 مليون دولار خلال شهر مايو 2020، مقابل 39.9 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة 43.4% خلال عام، رغم التراجع الجماعى فى الواردات من الصين على خلفية جائحة كورونا.

ولفت تقرير الإحصاء إلى تراجع جملة الواردات من الصين خلال شهر مايو الماضى إلى حدود 723.5 مليون دولار مقابل 1.09 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 34.1%، تأثرًا بتراجع واردات الأجهزة الكهربائية من 337.6 مليون دولار لـ171.6 مليون دولار، وأجهزة آلية من 137.7 مليون دولار لـ101.8 مليون دولار، وشعيرات تركيبية من 75 مليون دولار لـ53.4 مليون دولار، ومصنوعات من حديد أو صلب 49.5 مليون دولار مقابل 36.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم قد تراجعت إلى حدود 4.1 مليار دولار خلال شهر مايو 2020 مقابل 6.7 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق عليه، بانخفاض 2.6 مليار دولار بنسبة 38.7%.

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