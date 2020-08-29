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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلمانية: المشروعات القومية فى عهد السيسى وضعت مصر بين الدول المتقدمة

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:16 م
النائبة شادية ثابت
النائبة شادية ثابت
عائشة حسن
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ثمنت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية خاصة بالبترول ومحطة معالجة الصرف وتطوير محور المحمودية وبشائر الخير بالإسكندرية، مشيرة إلى أن حجم المشروعات القومية في مصر زاد بنسبة كبيرة خلال فترة حكم الرئيس، ما جعل مصر تعد من بين مصاف الدول المتقدمة.

وأضافت ثابت في بيان لها، أن الدولة المصرية أصبحت تتمتع بمشروعات قومية عملاقة ساهمت في معالجة الكثافات السكانية وتسهيل الحركات المرورية، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب ما كان له آثر جلى على معدل البطالة خلال السنوات القليلة الماضية.

ولفتت إلى أن المشروعات القومية التي يتم افتتاحها اليوم تستهدف مضاعفة الرقعة المعمورة في مصر، وحل مشكلة الكثافة من خلال إنشاء طرق ومدن ومشروعات ومرافق وبنية أساسية.

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