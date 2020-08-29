مصرع طفل وإصابة 9 آخرين فى حادث سير بصحراوى البحيرة

لقي طفل مصرعه وأصيب 5 آخرون من عائلته بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى بالكيلو 40 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادى النطرون بالبحيرة.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي وأسفر الحادث عن وفاة طفل " خالد حسام عبدالغنى حجاب" 8 سنوات ومقيم بالشرقية، وإصابة 5 آخرين وهم كل من:" هالة مجدى سكينة، 30 عامًا، فاطمة عبدالغنى حجاب، 37 عامًا، أحمد هيثم عبدالله مصيلحى، 10 سنوات، حنين حسام عبدالغنى حجاب، 8 سنوات، حسام عبدالغنى محمد، 35 عامًا، وتم نقلهم لمستشفى وادى النطرون المركزى لتلقى العلاج اللازم.وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.