تسبب فى وفاة ممثل أمريكى.. كل ما تريد معرفته عن سرطان القولون

توفي الممثل الأمريكي الشاب تشادويك بوسمان، بطل فيلم "Black Panther"، عن عمر ناهز 43 عامًا، بعد صراع دام أربع سنوات مع سرطان القولون. وفق موقع "فارايتي".وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن المرض.- نوع من السرطانات يصيب القولون (Colon).- سرطان القولون (المستقيم - Rectum) عبارة عن سرطان في الـ15 سنتيمترًا الأخيرة من القولون. هذان النوعان من السرطان يدعيان، معا، سرطان القولون والمستقيم، أو: "السرطان القولوني المستقيميّ".- من أعراضه فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر، البراز الشبيه بالشريط، نزيف المستقيم، إما أحمر فاتح أو داكن اللون، الشعور بأنه عليك إفراغ الأمعاء ولكن لا شىء يمر، ألم البطن المستمر.-علاج أورام السرطان إذ تتم إزالة الورم عن طريق العمليات الجراحية.