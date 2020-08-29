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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رياضة الغربية تنظم مهرجان «دراجتك صحتك»

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:43 م
أشرف صبحى
أشرف صبحى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الإدارة العامة للرياضة" بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة "مهرجان دراجتك صحتك".

برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وأحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور عبده أبوطالب، وكيل المديرية للرياضة، ويسرى الديب، وكيل المديرية للشباب، وبمشاركة عدد من الشباب والفتيات بالمحافظة.

وانطلق السباق من أمام كوبرى جيهان مرورا بشارع ٣٠٦ حتى مبنى ديوان مديرية الشباب والرياضة على الكورنيش، وعقب انتهاء السباق قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، احمد الوكيل وكيل الوزارة، بتوزيع الجوائز على المشاركين عقب أداء السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

من جانبه قدم أحمد الوكيل، وكيل الوزارة، الشكر للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة لتشجيعه الدائم والمستمر للشباب وتنظيم المسابقات الرياضية لجعل الرياضة أسلوب حياة، كما وجه الشكر للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على تشريفه ومشاركته وسط أبنائه من الشباب وتشجيعه لممارسة الرياضة بكل صورها.

كما وجه الشكر لإدارة الرياضة بالمديرية بإشراف الدكتور عبده أبوطالب وكيل المديرية للرياضة وشويكار الخطيب مدير الإدارة، وجميع العاملين بالإدارة على تنظيم المهرجان.

يأتى تنظيم مهرجان سباق الدراجات فى ظل حرص وزارة الشباب والرياضة لجعل الرياضة أسلوب حياة للمحافظة على الصحة العامة وتنمية القدرات البدنية للفرد.
أشرف صبحى
أشرف صبحى
رياضة الغربية تنظم مهرجان «دراجتك صحتك»
أشرف صبحى
أشرف صبحى
أشرف صبحى
أشرف صبحى
أشرف صبحى
رياضة الغربية تنظم مهرجان «دراجتك صحتك»
أشرف صبحى
أشرف صبحى
أشرف صبحى

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